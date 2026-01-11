PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul barajları yüzde 20'yi geçti: Terkos dolu, Kazandere alarm veriyor | Son 10 yılın en vahim tablosu

İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrası gözler barajlara çevrildi. Son 24 saatte barajların doluluk oranı yüzde 0,87 artarak yüzde 20,11 bandına geldi. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 61,29'la Terkos olarak kayıtlara geçti. En alarm veren baraj ise yüzde 5,69'la Kazandere... Ayrıca rakamlar megakentin can damarı olan barajların son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.

İstanbul'da kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son 14 günde yeniden yukarı yönlü ivmelendi.

Megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı dün yüzde 19,24 olarak ölçülürken, devam eden yağışlarla birlikte 0,87 artarak bugün itibarıyla yüzde 20,11 olarak kaydedildi.

50 GÜN SONRA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Barajların doluluk oranı en son 23 Kasım 2025'te yüzde 17 seviyesine düşerken, 50 gün sonra su seviyesi yeniden yüzde 20'nin üzerine çıktı.

HANGİ BARAJDA NE KADAR SU VAR?

Su miktarı Ömerli'de yüzde 25,17, Darlık'ta yüzde 31,51, Elmalı'da yüzde 61,29, Terkos'ta yüzde 15,95, Alibey'de yüzde 13,24, Büyükçekmece'de yüzde 16,27, Sazlıdere'de yüzde 13,39, Istrancalar'da yüzde 42,29, Kazandere'de yüzde 5,69, Pabuçdere'de yüzde 6,08 olarak hesaplandı.

İstanbul'a su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 174,5 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kentte su tüketimi ise dün 3 milyon 1 bin metreküp olarak hesaplandı.

TABLO VAHİM: SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstatistiklere göre, 11 Ocak'ta baraj doluluk oranlarının 2016'da yüzde 63,88, 2017'de yüzde 59,86, 2018'de yüzde 66,09, 2019'da yüzde 87,72, 2020'de yüzde 52,42, 2021'de yüzde 21,13, 2022'de yüzde 27,81, 2023'te yüzde 31,56, 2024'te yüzde 57,01, 2025'te yüzde 41,74 ve 2026'da yüzde 20,11 olduğu kaydedildi.

Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayda geçti.