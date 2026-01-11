İstanbul barajları yüzde 20'yi geçti: Terkos dolu, Kazandere alarm veriyor | Son 10 yılın en vahim tablosu
İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlar sonrası gözler barajlara çevrildi. Son 24 saatte barajların doluluk oranı yüzde 0,87 artarak yüzde 20,11 bandına geldi. İstanbul'un en dolu barajı yüzde 61,29'la Terkos olarak kayıtlara geçti. En alarm veren baraj ise yüzde 5,69'la Kazandere... Ayrıca rakamlar megakentin can damarı olan barajların son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.
