İsmi Kuranda geçen Ebabil kuşu Erzurumda bulundu

İsmi Kuran'da geçen Ebabil Kuşu Erzurum'da bulundu
Ebabil Kuşu bir polis memuru tarafından Erzurum'da bulundu. Kuran'da adı geçen, yıllarca gizemini koruyan Ebabil Kuşu'nun Erzurum'da bulunma hikayesi haberin detayında...
Gece ve gündüz sürekli havada uçuş halinde olduklarından yerde çok nadir görülen kuş türlerinden olan, kendine has özelliklerle halen esrarını koruyan Ebabil kuşu Erzurum'da bir Polis memuru tarafından bulundu. Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Polis memuru Levent Köksal nöbet sırasındayken cama çarpan kuşu fark edip içeri aldı.
Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Polis memuru Levent Köksal, şunları söyledi: 'İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken cama çarpması sonucu yere düştü. Daha önceden bu kuş hakkında bilgim vardı o yüzden Ebabil kuşu olduğunu anladım ve çok şaşırdım. Milli parklara teslim etmek için alıp eve götürdüm. Dünyanın en nadir kuş türlerinden biri.'
Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçiriyor. Sadece üremek için yere konuyorlar ve bir daha havalanmıyorlar. Kendilerine has kanat yapısı uçarken aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Tam canlı türlerinden kaçtıkları için nadir görülürler. Halk arasında Ebabil kuşu görenlerin o yıl hiçbir sıkıntı yaşamayacaklarına inanılıyor.