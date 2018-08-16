İsmi Kuranda geçen Ebabil kuşu Erzurumda bulundu

Dünyanın en nadir kuşunu gördüğünde çok şaşırdığını ifadene eden Polis memuru Levent Köksal, şunları söyledi: 'İl Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken cama çarpması sonucu yere düştü. Daha önceden bu kuş hakkında bilgim vardı o yüzden Ebabil kuşu olduğunu anladım ve çok şaşırdım. Milli parklara teslim etmek için alıp eve götürdüm. Dünyanın en nadir kuş türlerinden biri.'

