İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi 2026: Şartlar neler, değerlendirme nasıl yapılacak?

İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 başvuruları 6 Ocak'ta başladı ve 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kamu ve özel sektörde staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunan programa 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ön lisans, lisans ve şartları sağlayan lisansüstü öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar not ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yeterlilikleri esas alan puanlama sistemiyle değerlendirilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 dönemi başvuruları 6 Ocak itibarıyla başladı. Kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarında staj, iş gölgeleme ve eğitim fırsatları sunan programa başvurular, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

GENÇLER İÇİN EŞİT VE ŞEFFAF KARİYER FIRSATI

Ulusal Staj Programı, üniversite öğrencileri ve yeni mezunların kariyer imkanlarına daha adil ve şeffaf koşullarda erişmesini amaçlıyor. Program kapsamında adaylar, yalnızca not ortalamasına göre değil; akademik, mesleki ve kişisel yeterliliklerini kapsayan bir değerlendirme sürecine tabi tutuluyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI NEDİR?

Program, gençlerin iş hayatıyla erken dönemde tanışmasını sağlayan kapsamlı bir kariyer uygulaması olarak öne çıkıyor. Öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını desteklemeyi, fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve liyakat temelli bir sistem oluşturmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR DİJİTAL ORTAMDAN YAPILIYOR

Ulusal Staj Programı'na başvurular tamamen çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:

e-Devlet üzerinden Ulusal Staj Programı sistemine giriş yapılması,

e-Devlet'ten aktarılan bilgilerin kontrol edilerek onaylanması,

Başvuru formunun belirtilen kriterlere uygun şekilde doldurulması.

Başvurunun tamamlanmasının ardından, program süresince işverenler tarafından iletilen staj teklifleri yine sistem üzerinden takip edilerek uygun olanlar kabul ediliyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa başvuracak adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabiliyor.

Ayrıca adaylarda şu şartlar aranıyor:

Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmak,

4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmak,

Lisans programlarında 2, 3 veya 4'üncü sınıf; ön lisans programlarında ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olmak.

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri program kapsamı dışında tutuluyor. Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmaları halinde programa başvurabiliyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar için bir yeterlilik puanı oluşturulacak. Bu puan; akademik başarı, mesleki çalışmalar ile sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetler dikkate alınarak belirlenecek.

İşverenler, adayların kimlik ve üniversite bilgilerine erişmeden yalnızca bu yeterlilik puanları üzerinden değerlendirme yaparak staj teklifinde bulunacak.

BAŞVURULARDA REKOR BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz yıl 400 binin üzerinde başvuru alan Ulusal Staj Programı'nın, 2026 döneminde daha yüksek bir katılıma ulaşması bekleniyor. Program, gençler için kariyer yolculuğunda önemli bir adım olmayı sürdürüyor.