İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi 2026: Şartlar neler, değerlendirme nasıl yapılacak?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa başvuracak adayların, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 1 Ocak 1991 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabiliyor.

Ayrıca adaylarda şu şartlar aranıyor:

Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmak,

4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmak,

Lisans programlarında 2, 3 veya 4'üncü sınıf; ön lisans programlarında ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olmak.