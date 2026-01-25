İŞKUR Ulusal Staj Programı son başvuru tarihi 2026: Şartlar neler, değerlendirme nasıl yapılacak?
İŞKUR tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2026 başvuruları 6 Ocak'ta başladı ve 16 Mart 2026 saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Kamu ve özel sektörde staj, iş gölgeleme ve eğitim imkânı sunan programa 1 Ocak 2026 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ön lisans, lisans ve şartları sağlayan lisansüstü öğrencileri başvurabiliyor. Adaylar not ortalaması yerine akademik, mesleki ve kişisel yeterlilikleri esas alan puanlama sistemiyle değerlendirilecek.
Giriş Tarihi: