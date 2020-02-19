İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu temizlik ve beden işçisi personeli alımı yapacak! İŞKUR temizlik ve beden işçisi alım şartları...
İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu temizlik ve beden işçisi personeli alımı yapacak! İŞKUR temizlik ve beden işçisi alım şartları... Kamu kurum ve kuruluşları gibi birçok özel şirket de İŞKUR üzerinden personel alıyor. İŞKUR'a kayıt yaptıran kişiler kendi CV'lerine uygun işlere başvurabiliyor. İŞKUR başvurulara en uygun personelleri kurumlara gönderiyor. Geride bıraktığımız yıl 1.5 milyon kişi İŞKUR vasıtasıyla yeni bir işe başladı. Hedef bu yıl 2 milyonu aşmak. İŞKUR 2020'nin geride kalan 37 gününde 45 bin kişilik iş ilanı yayınladı. İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır. İşte İŞKUR KPSS şartsız ilkokul mezunu temizlik ve beden işçisi personeli alımı şartları sayfamızda
İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik işçisi alacak. Yargıtay'da çalışacak olan temizlik işçileri sözlü mülakata tabi tutulacak. İŞKUR istihdamı artırmak için her geçen gün yeni ilanları sitesine yüklüyor. İŞKUR personel alım ilanları içerisinde en büyük ilgiyi kamuya yapılacak KPSS şartsız ve en az ilkokul mezunlarının başvurabildiği ilanlar görüyor. İŞKUR 2019'da 1.5 milyon kişiye iş bulurken, bu yıl çok daha fazla personel temini hedefi koydu. Yıl içinde iş bulunan kişi sayısının 2 milyonu aşması hedefleniyor. Sizler için İŞKUR üzerindeki açık ilanları derledik. Ayrıca İŞKUR KPSS şartsız en az ilkokul mezunu temizlik personeli alım şartları ve başvuru ekranı da haberimizde...
Beden işçi alım ilanları için tıklayınız
Temizlik personeli alım ilanları için tıklayınız
HANGİ ŞEHİRLERDEN İŞÇİ VE TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI YAPILACAK?
Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir. İllere göre yayınlanmış personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Beden işçisi belli bir yetenek ve vasıf ve de teknik bilgi gerektirmeyen işleri yapabilir. Örneğin, depo hamalı, temizlik işleri, getir götür diye tabir ettiğimiz posta işleri ve bir takım basit vasıf gerektirmeyen işler. Basit derken kolay işler anlamında değil bilgi, birikim gerektirmemesi açısından. Yoksa beden işçileri neredeyse en çok iş yüküne sahip insanlardır. Beden işçileri ne kadar maaş alır ? Beden işçileri maaşları yapabilecekleri işlere göre değişmektedir.