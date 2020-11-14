Haberler Galeri Yaşam Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Iraklı 6 çocuk annesi kadın, Türkiye'den sınır dışı edilen kocasının yaşları küçük çocuklarını da götürerek onlara kemerle şiddet uygulama görüntüleri kendisine ulaşınca Irak ve Türk yetkililerden çocuklarının kurtarılması için yardım istedi. Babanın 13 yaşındaki kızını kemerle dövme görüntüleri ise yürekleri dağladı.

14.11.2020 16:53 - Son Güncelleme: 14.11.2020 16:53
Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Iraklı 6 çocuk annesi kadın, Türkiye'den sınır dışı edilen kocasının yaşları küçük çocuklarını da götürerek onlara kemerle şiddet uygulama görüntüleri kendisine ulaşınca Irak ve Türk yetkililerden çocuklarının kurtarılması için yardım istedi. Babanın 13 yaşındaki kızını kemerle dövme görüntüleri ise yürekleri dağladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Edinilen bilgiye göre, Iraklı Ammar Fatlı Ali Alemarah (37) ve 14 yıllık eşi Ashjan Khalaf Jasım Aljuybır (44), 5 ve 13 yaşları arasında bulunan 4'ü kız, 2'si erkek 6 çocukları ile birlikte 3 yıl önce Türkiye'ye turist vizesi ile gelip Samsun'da kalmaya başladı.

Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Ancak Samsun'da DEAŞ şüpheli olarak gözaltına alınan Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın evinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçti. Alemarah hakkında 'terör ve kaçakçılık' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Terör yönünden suç unsuru bulunmayan Ammar Fatlı Ali Alemarah serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Çocuklar ile eşi ise Samsun'da kaldı. Bir süre sonra pasaportundan bir harf değiştirip Türkiye'ye giriş yapıp Samsun'daki ailesinin yanına gelen Ammar Fatlı Ali Alemarah, eşi ile kavga edince komşuları polise 'aile içi şiddet' ihbarında bulundu.

Iraklı baba, 13 yaşındaki kızını kemerle dövdü

Eve giden polis Ammar Fatlı Ali Alemarah'ın Türkiye'ye giriş yasağının bulunduğunu ve sahte pasaport ile ülkeye giriş yaptığını tespit etti. Bu kez de hakkında 'sahte pasaporttan' yasal işlem başlatılarak yeniden sınır dışı edildi. Ammar Fatlı Ali Alemarah ülkesine gönderilirken eşini Samsun'da bırakıp ancak çocuklarını yanına alıp götürdü.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 1975 model Anadol Böcek otomobili için 230 bin lira istiyor
1975 model Anadol Böcek otomobili için 230 bin lira istiyor