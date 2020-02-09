İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Sosyal medya fenomeni Roman Fedortsov, deniz hayatına dair ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Ancak paylaştıkları pek sevimli canlılar değil. Öyle ki görenleri denizden soğutacak cinsten. Gözlemlediği tuhaf deniz canlılarının sosyal medya hesabından paylaşan Fedortsov, herkesi şoke ediyor. İşte 39 yaşındaki Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı derin mavinin garip canlıları...

09.02.2020 14:27 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





