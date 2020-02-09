GaleriYaşam

İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Sosyal medya fenomeni Roman Fedortsov, deniz hayatına dair ilginç paylaşımlarda bulunuyor. Ancak paylaştıkları pek sevimli canlılar değil. Öyle ki görenleri denizden soğutacak cinsten. Gözlemlediği tuhaf deniz canlılarının sosyal medya hesabından paylaşan Fedortsov, herkesi şoke ediyor. İşte 39 yaşındaki Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı derin mavinin garip canlıları...

09.02.2020 14:27 - Son Güncelleme:
İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

39 yaşındaki Roman Fedortsov, yaşamının büyük bir bölümünü balıkçı teknelerinde geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Deniz hayatı ile yakından ilgili olan Roman Fedortsov, bugüne dek keşfettiği ilginç deniz canlılarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.

İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Bazı deniz canlıları bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyor.

İnternetten paylaştı, denizde gördüğüne o da inanamadı! Derin mavinin garip canlıları şoke etti

Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 9 Şubat 2020 Pazar
Günlük burç yorumları – 9 Şubat 2020 Pazar