Instagram'da güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

Instagram, sosyal mecralar arasında günümüzde en yaygın olan uygulama olarak hayatımızda yer edinmiş durumda. İnternet çağıyla birlikte birçok sosyal mecra ortaya çıkmış durumda. Facebook, Twitter, Snapchat ve Instagram, bu mecralar arasında en yaygın olanlarıdır. Ancak günümüzde vatandaşların bu mecralar içinde en aktif kullandığı Instagram uygulamasıdır. Güzel fotoğraflar çekmek, gördüklerini paylaşmak, mesaj göndermek, anlık neler yaptığını paylaşmak gibi özellikleri bulunan Instagram'da herkesi korkutan bir durumla karşılaşıldı. Instagram'ın güvenlik açığı olduğu tespit edildi. Son günlerde ortaya çıkan instagram güvenlik açığı bazı kullanıcıların şifrelerinin izinsiz olarak görüntülenebilmesine kapı araladı. Peki, bu durumdan tedirgin olan kulanıcılar için şirket nasıl bir açıklama yaptı? İşte Instagram güvenlik açığı hakkında detayar...

18 Kasım 2018 Pazar, 10:43:32 Güncelleme: 10:50:38
Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da meydana gelen bir hata, şifrenizi herkesle paylaşmış olabilir. Son günlerde ortaya çıkan instagram güvenlik açığı bazı kullanıcıların şifrelerinin izinsiz olarak görüntülenebilmesine kapı araladı.

Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

Instagram'in "Verilerinizi İndir" aracındaki bir hata, bazı kullanıcıların şifrelerini paylaşmış olabilir. Verileri indirirken bazı kullanıcıların şifreleri genel görünüme maruz kalmış olabilir. Instagram, etkilenen kullanıcılara bir e-posta yoluyla bilgi verdiklerini ifade etse de güvenlikte meydana gelen bu sorun, kullanıcıları tedirgin etmiş durumda.

Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

Veri indirme aracını kullanan bazı Instagram kullanıcılarının şifreleri, e-posta yoluyla veri indirme bağlantısı aldıkları esnada, araca bağlı bir web sayfasının URL'sine eklenip görünür hale geliyor. Ek olarak bu şifreler Facebook'un bilgisayarlarında da saklanıyor.

Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

INSTAGRAM'DAN GÜVENLİK AÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre bu sorun erken fark edildiği için çok az kullanıcıyı etkilemiş durumda. Ayrıca şirket, herhangi birinin şifreyi içeren URL'yi görmesini engellemek için kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizlemelerini tavsiye ediyor.

Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

TARAYICI GEÇMİŞİNİZİ TEMİZLEYİN!

Bu güvenlik açığından çok fazla kişinin etkilenmediği, özellikle ortak kullanılan ve güvenli ağlara bağlı olmayan bilgisayarlarda şifrelerin açığa çıkma ihtimali olduğunun altı çizildi.

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