Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

INSTAGRAM'DAN GÜVENLİK AÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Instagram'dan yapılan açıklamaya göre bu sorun erken fark edildiği için çok az kullanıcıyı etkilemiş durumda. Ayrıca şirket, herhangi birinin şifreyi içeren URL'yi görmesini engellemek için kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizlemelerini tavsiye ediyor.