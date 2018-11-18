Instagramda güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir

Instagram'da güvenlik açığı! Instagram şifreniz ele geçirilmiş olabilir
Instagram, sosyal mecralar arasında günümüzde en yaygın olan uygulama olarak hayatımızda yer edinmiş durumda. İnternet çağıyla birlikte birçok sosyal mecra ortaya çıkmış durumda. Facebook, Twitter, Snapchat ve Instagram, bu mecralar arasında en yaygın olanlarıdır. Ancak günümüzde vatandaşların bu mecralar içinde en aktif kullandığı Instagram uygulamasıdır. Güzel fotoğraflar çekmek, gördüklerini paylaşmak, mesaj göndermek, anlık neler yaptığını paylaşmak gibi özellikleri bulunan Instagram'da herkesi korkutan bir durumla karşılaşıldı. Instagram'ın güvenlik açığı olduğu tespit edildi. Son günlerde ortaya çıkan instagram güvenlik açığı bazı kullanıcıların şifrelerinin izinsiz olarak görüntülenebilmesine kapı araladı. Peki, bu durumdan tedirgin olan kulanıcılar için şirket nasıl bir açıklama yaptı? İşte Instagram güvenlik açığı hakkında detayar...
18 Kasım 2018 Pazar, 10:43:32 Güncelleme: 10:50:38
Instagram'in "Verilerinizi İndir" aracındaki bir hata, bazı kullanıcıların şifrelerini paylaşmış olabilir. Verileri indirirken bazı kullanıcıların şifreleri genel görünüme maruz kalmış olabilir. Instagram, etkilenen kullanıcılara bir e-posta yoluyla bilgi verdiklerini ifade etse de güvenlikte meydana gelen bu sorun, kullanıcıları tedirgin etmiş durumda.
INSTAGRAM'DAN GÜVENLİK AÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!
Instagram'dan yapılan açıklamaya göre bu sorun erken fark edildiği için çok az kullanıcıyı etkilemiş durumda. Ayrıca şirket, herhangi birinin şifreyi içeren URL'yi görmesini engellemek için kullanıcıların tarayıcı geçmişini temizlemelerini tavsiye ediyor.
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