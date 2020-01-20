İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!
''Her canlı bir gün ölümü tadacaktır'' hayatta olan her canlı türü için kaçınılmaz sondur. Aynı zamanda en korkutanı da. Peki öldükten sonra canlıları neler bekliyor? Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölürken neler olur? Öldükten sonra neler olur? soruları insanların belki de en çok merak ettiği şey.. Tüyler ürperten o gerçekleri duymaya hazır mısınız? İşte ölüm sırasında ve sonrasında yaşananlar.
Bir gün öleceğimizi hepimiz biliyoruz. Çeşitli inançları takip eden metafizik deneyimler açıklanırken, vücudumuz için ölümden sonra ne olacağını bilim adamları açıkladı. İşte öldükten sonra vücudumuzda olacak 25 şey...
Kalbimizin atmayı bıraktığı o an, doktorların resmen öldüğümüzü anladığı andır. Kalp durduktan sonra, vücudun geri kalanı da ölmeye başlar. Pompalamanın son bulmasıyla vücutta kan akışı son verir ve organlar yavaş yavaş ölmeye başlar.
ÖLÜ LEKELERİ ANLAMINA GELEN LİVOR MORTİS, ADLİ TIPIN DAVALARI ÇÖZMESİNE YARDIMCI OLUR
Ölümden sonra vücudun hareket ettirilip ettirilmediğini anlamak amacıyla adli araştırmacılar, livor mortis olarak da bilinen ölü lekelerinden yararlanırlar. Çünkü ölümden sonra kan damarlar içinde katılaşır. Tıpkı yapılan bir kızartmanın üst kısmında yağın katılaşması gibi.