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İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

''Her canlı bir gün ölümü tadacaktır'' hayatta olan her canlı türü için kaçınılmaz sondur. Aynı zamanda en korkutanı da. Peki öldükten sonra canlıları neler bekliyor? Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölürken neler olur? Öldükten sonra neler olur? soruları insanların belki de en çok merak ettiği şey.. Tüyler ürperten o gerçekleri duymaya hazır mısınız? İşte ölüm sırasında ve sonrasında yaşananlar.

20.01.2020 10:12 - Son Güncelleme: 20.01.2020 10:30
İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

Bir gün öleceğimizi hepimiz biliyoruz. Çeşitli inançları takip eden metafizik deneyimler açıklanırken, vücudumuz için ölümden sonra ne olacağını bilim adamları açıkladı. İşte öldükten sonra vücudumuzda olacak 25 şey...

Kalbimizin atmayı bıraktığı o an, doktorların resmen öldüğümüzü anladığı andır. Kalp durduktan sonra, vücudun geri kalanı da ölmeye başlar. Pompalamanın son bulmasıyla vücutta kan akışı son verir ve organlar yavaş yavaş ölmeye başlar.

İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

VÜCUDUMUZUN RENGİ DEĞİŞİR

Kanınız aniden durunca, vücudunuzun rengi de değişmeye başlar. Vücudunuzun bir kısmı morumsu-kırmızı veya mavimsi-mor olarak değişir. Yer çekime bağlı olarak kanın vücutta çökmesiyle ise vücudumuzun alt kısımlarında morarmalar ve kızarmalar meydana gelir.

İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

ÖLÜ LEKELERİ ANLAMINA GELEN LİVOR MORTİS, ADLİ TIPIN DAVALARI ÇÖZMESİNE YARDIMCI OLUR

Ölümden sonra vücudun hareket ettirilip ettirilmediğini anlamak amacıyla adli araştırmacılar, livor mortis olarak da bilinen ölü lekelerinden yararlanırlar. Çünkü ölümden sonra kan damarlar içinde katılaşır. Tıpkı yapılan bir kızartmanın üst kısmında yağın katılaşması gibi.

İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

ALGOR MORTİS DÜŞER

Algor mortis ya da ölüm soğukluğu, ölümden sonra vücut sıcaklığının değişmesidir. Normal olarak 37°C olan vücut sıcaklığı her bir saatte ortalama 0.8°C düşer.

İnsanlar öldükten sonra olanlar neler? İşte 25 akılalmaz değişim!

VÜCUDUMUZ SERTLEŞMEYE BAŞLAR

Göz kapakları ve boyun kaslarından başlar. Ardından tüm vücut adenoz trifosfatın (bir kasılmadan sonra kas liflerinin gevşemesinden sorumlu olan kimyasal madde) tükenmesiyle sertleşir.

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