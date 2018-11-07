İngiltere ordusu yabancı asker ithal edecek

Diğer yandan geçen ay, Britanya ordusunda kadınların da Kraliyet Denizcilik Kuvvetleri ve ön cephe piyade birimleri de dahil olmak üzere başvuru yapabilmelerinin önü açılmıştı.

İngiltere'nin aldığı bu karar, akıllara ülkelerin askeri güçlerini getirdi. Peki hangi ülkenin kaç tane askeri var?