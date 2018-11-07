İngiltere ordusu yabancı asker ithal edecek
İngiltere Savunma Bakanlığı, İngiliz ordusundaki asker sayısının azalması üzerine yabancı ülkelerden asker alımına başlama kararı aldı. Alınan bu karar akıllara ülkelerin askeri güçlerini getirdi...
7 Kasım 2018 Çarşamba, 14:17:09 Güncelleme: 14:49:09
PARAYLA ASKER ALACAK
İngiliz ordusunda asker alımının yeterli olmaması üzerine Savunma Bakanlığı, krizin daha fazla büyümemesi için harekete geçti. Bakanlık, daha önce orduya katılmak için, İngiltere´de en az 5 yıl oturma şartını kaldırarak İngiltere Devletler Topluluğu´ndan orduya katılım başvurularını kabul edeceğini açıkladı.
OTURMA ŞARTI KALKIYOR
Guardian gazetesindeki haberde, başvuruların 2019 Ocak´tan itibaren başlayacağı ve bu yolla İngiltere Kraliyet Donanması ve Hava Kuvvetleri dahil olmak üzere her yıl orduya 1350 kişinin katılması amaçlanıyor. İngiliz Devletler Topluluğu dışındaki ülkelerden gelen başvurular ise kabul edilmeyecek.
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