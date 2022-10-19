İngiltere bu cinayeti konuşuyor: Türk radyocu Koray Alpergin önce öldürüldü sonra yakılmaya çalışıldı
İngiltere'nin Essex, bögesindeki ormanlık alanda cesedi bulunan Türk radyocu Koray Alpergin'in cinayetiyle ilgili sır perdesi aralanmaya başladı. Cinayetle ilgili tutuklu sayısı dörde yükselirken, talihsiz radyocunun önce kafasından vurulduğu ardından cesedinin yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Ayrıca genç adamın beyaz bir minibüs ile kaçırıldığı anlaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları
İngiltere'de geçtiğimiz hafta radyoculuk yapan 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin'in cinayetine uyandı. Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan, Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin'in cansız bedeni geçen hafta Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu.
BEYAZ BİR MİNİBÜSLE KAÇIRILMIŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, DJ Koray Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti.
Suç Uzmanı Başmüfettiş Kate Kieran, Koray Alpergin'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu çok sayıda suç mahallini içeren son derece hızlı ve karmaşık bir olay.