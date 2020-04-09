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İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları sosyal medyada büyük ilgi görüyor... İngiliz Daily Mail'da yer alan bu mantık testi sınırları zorluyor. Dahası da var. Testin rekoru ise 18 saniye. Peki siz ters yöne giden uçağı bulabilecek misiniz? İşte corona virüs karantinasında can sıkıntınızı alacak o zeka testleri (Cevaplar haberin devamında)

09.04.2020 16:35 - Son Güncelleme: 09.04.2020 16:46
İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı... (Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

(Seçenekler: 1, 3, 2 ve 3, 3 ve 4

İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

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