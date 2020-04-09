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İngilizler kilitlendi kaldı, rekor 18 saniye! Sosyal medyayı sallayan zeka testi

Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları sosyal medyada büyük ilgi görüyor... İngiliz Daily Mail'da yer alan bu mantık testi sınırları zorluyor. Dahası da var. Testin rekoru ise 18 saniye. Peki siz ters yöne giden uçağı bulabilecek misiniz? İşte corona virüs karantinasında can sıkıntınızı alacak o zeka testleri (Cevaplar haberin devamında)

09.04.2020 16:35 - Son Güncelleme: 09.04.2020 16:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





