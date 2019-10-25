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İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

İnanılmaz Kurtuluş programının sunucusu Bear Grylls, yıllardır yaptığı programlarla dünya çapında milyonları ekran başına kilitledi. Yaptığı programlarda, doğada en zorlu şartlarda hayatta kalma tekniklerini öğreten Bear Grylls bazen nehirler aştı, bazen vahşi hayvanları gözünü kırpmadan çiğ çiğ yedi. Bear Grylls'in o görüntüleri milyonlar tarafından adeta şaşkınlıkla izlendi. Fakat programın kamera arkasını gösteren bu fotoğraflar, Bear Grylls'in tüm foyasını ortaya çıkardı.

25.10.2019 17:47 - Son Güncelleme: 25.10.2019 17:54
İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

'İnanılmaz Kurtuluş' serisi ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veren Bear Grylls, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte o anların kamera arkası...

İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren Bear Grylls Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

İnanılmaz Kurtuluş'un yıldızı Bear Grylls'ın foyası ortaya çıktı! Meğer hepsi kurguymuş

Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor.

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