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İnanılmaz görüntü şoke etti! Şaşkına döndüler! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı....

İnanılmaz görüntü şoke etti! Şaşkına döndüler! Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı.... Avustralya'nın Coober Pedy kasabası, bir asırdır dünyanın opal başkenti adıyla biliniyor... Çukur sandılar ama gerçek çok farklı çıktı. Medeniyetin en büyük simgelerinden birisi olan evler, zamana ve coğrafyaya göre farklılık gösteriyor. Büyük bir çukuru gören vatandaşlar yetkililere haber verirken gerçek aslında çok farklı çıktı.

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

12.03.2020 10:51 - Son Güncelleme: 12.03.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





