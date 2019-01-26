İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk havanın ardından vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı. Şubat ayına girmemize kısa süre kala, yaz aylarının geldiğini simgeleyen cemre düşmesi olayı merak ediliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Birinci cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...