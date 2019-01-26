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İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

İlk cemre ne zaman düşecek? "Kor" yani, ateş anlamına gelen cemre olayı yılda 3 şekilde gerçekleşir. İlk cemre havaya, ikinci cemre suya, üçüncü cemre ise toprağa düşer. Yaz aylarının geldiğinin simgesi olan cemre düşme olayının ilki ne zaman olacak? İlk cemre havaya ne zaman düşecek? İşte cemre tarihleri...

26.01.2019 15:06 - Son Güncelleme: 26.01.2019 15:14
İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk havanın ardından vatandaşlar sıcak havalara hasret kaldı. Şubat ayına girmemize kısa süre kala, yaz aylarının geldiğini simgeleyen cemre düşmesi olayı merak ediliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşer? Birinci cemre havaya ne zaman düşecek? İşte 2019 cemre tarihleri...

İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

İlk cemre ne zaman düşüyor? 2019 Birinci cemre havaya ne zaman düşer?

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

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