İl il şehirlerin ünlü yemekleri! İşte Osmanlı'da ve günümüzde memleketinizin en meşhur yemeği

Türkiye her biri kendine özgü tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklere sahip 81 ilden oluşan bir mozaik gibidir. Bu topraklarda yüzyıllardır süregelen gelenekler, farklı kültürlerin buluşması ve doğanın cömertliği, her ilin mutfak kültürüne eşsiz lezzetler katmıştır. Türkiye'nin dört bir yanındaki bu lezzet hazinelerini keşfetmek adeta bir zaman yolculuğuna çıkmak gibidir. İşte Türkiye'nin 81 ilinin başlıca yemek lezzetleri!