İki yıl önce 9 metre kar vardı! Bitlis en kurak günlerini yaşıyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise son 19 yılın verilerini paylaştı. Buna göre, Bitlis ve çevresine kış sezonu boyunca 2002 yılında yerde 4 metre tutan, 2003 yılında 7 metre 20 santim, 2004 yılında 5 metre 94 santim, 2005 yılında 4 metre 57 santim, 2006 yılında 6 metre 52 santim, 2007 yılında 4 metre 67 santim, 2008 yılında 4 metre 34 santim, 2009 yılında 3 metre 93 santim, 2010 yılında 1 metre 73 santim, 2011 yılında 6 metre 73 santim, 2012 yılında 13 metre 30 santim, 2013 yılında 8 metre 45 santim, 2014 yılında 2 metre 70 santim, 2015 yılında 7 metre 59 santim, 2016 yılında 7 metre 59 santim, 2017 yılında 8 metre 98 santim, 2018 yılında 5 metre 34 santim ve 2019 yılında 9 metre tutan kar yağdı. Bitlis kent merkezine, 23 Aralık 2020'de ise yerde 31 santimetre tutan kar yağdı; ancak havanın sıcak ve güneşli olması nedeniyle bu kar da eriyince 2021'e karsız girildi.

