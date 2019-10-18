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İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Çin'de 51 yaşında bir adam baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora gitti. Doktor, adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki görenler gözlerine inanamadı. Dr. Liu, günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı. Bakın internette milyonlarca izlenen o videoda 51 yaşındaki adamın burnundan ne çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız...

18.10.2019 18:38 - Son Güncelleme: 18.10.2019 18:40
İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Çin'den gelen görüntüleradeta kan dondurdu. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, sosyal medya sallandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan bakın neler çıktı...

İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Yaklaşık iki hafta boyunca burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktorun operasyonu sonrası bakın neyle karşılaştılar.

İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Çin'in Beihai Halk Hastanesi'nde 10 günü aşkın süredir burnundaki kanama geçmeyen adam, doktor Liu Xiongguang'a gitti.

İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan oldukça büyük bir parazit çıkarıldı.

İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Burnundan çıkan sülüğün canlı ve fazlaca büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

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