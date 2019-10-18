İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti
Çin'de 51 yaşında bir adam baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora gitti. Doktor, adamın burnundan öyle bir şey çıkardı ki görenler gözlerine inanamadı. Dr. Liu, günlerce burnu kanayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Doktorun yanında çalışan hemşire tarafından telefona kaydedilen anlar, sanal alemde izlenme rekorları kırdı. Bakın internette milyonlarca izlenen o videoda 51 yaşındaki adamın burnundan ne çıktı! Gözlerinize inanamayacaksınız...
18.10.2019 18:38
- Son Güncelleme: 18.10.2019 18:40
Çin'den gelen görüntüleradeta kan dondurdu. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, sosyal medya sallandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan bakın neler çıktı...
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