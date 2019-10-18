İki hafta boyunca kanamayı durduramadı! Burnundan çıkan şey doktorları şoke etti

Çin'den gelen görüntüleradeta kan dondurdu. Baş ağrısı ve burun kanaması şikayeti ile doktora giden 51 yaşındaki adamın burnundan öyle bir şey çıktı ki, sosyal medya sallandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca burnundaki kanama durmayan ve baş ağrısı çeken adamın burnunda siyah bir kitle gören doktor, operasyonun ardından öyle bir şeyle karşılaştı ki... Hastanın şikayetleri doğrultusunda muayenesini gerçekleştiren Dr. Liu, 51 yaşındaki adamın burnunda parazit olduğunu tespit etti. Ardındansa operasyona başlandı. Kısa sürede acıdan kurtarılan adamın burnundan bakın neler çıktı...