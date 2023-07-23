İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı
İstanbul'da dün gece yaşanan rezalet sosyal medyanın gündemine düştü. Pendik – Kadıköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde bir grup direk dansı yaptı. Diğer yolculara aldırış etmeyen grup, ses bombasıyla açtıkları şarkıları bağıra bağıra söyledi.
23.07.2023 13:16 - Son Güncelleme: 23.07.2023 13:40
Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.
Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı.