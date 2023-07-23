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İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

İstanbul'da dün gece yaşanan rezalet sosyal medyanın gündemine düştü. Pendik &ndash; Kadıköy hattında sefer yapan İETT otobüsünde bir grup direk dansı yaptı. Diğer yolculara aldırış etmeyen grup, ses bombasıyla açtıkları şarkıları bağıra bağıra söyledi.

DHA
23.07.2023 13:16 - Son Güncelleme: 23.07.2023 13:40
İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

İETT otobüsüne bir grup direk dansı yaptı. Yolcular şaştı kaldı. Olay Pendik - Kadıköy hattında sefer yapan çift katlı İETT otobüsünde yaşandı.

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İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

Dün gece otobüse binen bir grup, ses topuyla açtıkları şarkılara eşlik edip dans etti.

İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

Kadıköy yönünde ilerleyen otobüsteki diğer yolculara aldırış etmeyen grup, eğlencelerini otobüsten ininceye kadar sürdürdü.

Gruptakiler otobüste direk dansı da yaptı.

İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

Otobüse binen bazı yolcular da eğlenceye katıldı.

İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

Koltukların üzerine çıkan, direkleri kullanarak da dans eden gruptakiler kameralara yansıdı.

İETT otobüsünde direk dansı skandalı! Diğer yolcular şaştı kaldı

Otobüsten inen gençler, cadde üzerinde dansa devam etti.

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