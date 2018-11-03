İçinden çıkanlar şok etti
İnternet üzerinden aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şaşkına döndü...
3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:22
İçinden çıkanlar şok etti
Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.
İçinden çıkanlar şok etti
Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.
İçinden çıkanlar şok etti
Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.
İçinden çıkanlar şok etti
Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.
İçinden çıkanlar şok etti