İçinden çıkanlar şok etti

İnternet üzerinden aldığı yumurtanın içinden çıkanı görünce şaşkına döndü...

3 Kasım 2018 Cumartesi, 11:36:22
İçinden çıkanlar şok etti
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İçinden çıkanlar şok etti

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

İçinden çıkanlar şok etti
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İçinden çıkanlar şok etti

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.

İçinden çıkanlar şok etti
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İçinden çıkanlar şok etti

Tedavi neticesinde içinden çıkanlar şoke etti.

İçinden çıkanlar şok etti
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İçinden çıkanlar şok etti

Yaranın içinden çıkan tropikal bölgede yaşayan ve larvalarını deri altına bırakan botfly cinsi sinekti.

İçinden çıkanlar şok etti
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İçinden çıkanlar şok etti
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