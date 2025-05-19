Hüseyin Okumuşoğlu’nun cesedi derin dondurucuda bulunmuştu! Dikkat çeken telefon sinyali detayı! Meliha Veske cinayeti tek başına mı işledi?

"ÖZEL EŞYALARININ İÇİNDE BİR EL YAZISI ÇIKTI"

Ağabeyinin yanında bir çantayla hastaneye geldiğini anlatan Okumuşoğlu, "Hastaneye gelirken elinde bir el çantası vardı. O çantayı ben aldım, ancak çanta oldukça ağırdı. O sırada Meliha Veske geldi. Nereden duyduğunu bilmiyorum. Ağabeyim, 'Çantamı Meliha ablama ver, onda dursun' dedi. O çanta o günden beri kayıp, nerede olduğu meçhul. Ağabeyim tüm birikimini Meliha Veske'ye verdiğini söylüyor. Ayrıca onun adına kredi çekmiş. Meliha Veske ve yakınlarından şüpheleniyoruz. Bu olayın organize bir şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Ağabeyim kaybolduktan sonra iş yerine gidip eşyalarını almak istedik. Özel eşyalarının içinde bir el yazısı çıktı. El yazısında, 'Tüm birikimimi Meliha Veske'ye verdim, onu almak için onun evine gidiyorum' yazıyordu. O nottan sonra ağabeyimden bir daha haber alamadık" diye konuştu.

