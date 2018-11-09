Hürrem Sultanın torunu Lara Adra Osmanoğlu güzelliği ile dikkat çekiyor (Osmanlı torunları kimler?)

Lübnan'da yaşadıkları sırada babası Cemil Adra'nın ofisi bombalandı ve aile zor bir süreçten geçti. Bu nedenle Fransa'ya taşındılar. İki yaşından bu yana Fransa'da hayatını sürdüren ve bir Fransız gibi büyüyen Lara Adra, kendisini 'qautre quart' isimli Fransız kekine benzetiyor: "Dört malzeme yani tereyağı, süt, şeker ve yoğurt. Ben o kek gibiyim. Fransız, Lübnanlı, Rus ve Türküm."

Yaşından dolayı sürgünün etkilerini birebir yaşamasa da babaannesi ve babasından dinlediği aile hikayeleri Lara Adra'nın hayatında büyük rol sahibi...