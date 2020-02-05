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Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali

Vosvos sevdalısı bir İngiliz, hurdalıktan aldığı aracı elden geçirdi. Çürümeye terk edilen Vosvos'un en küçük detayına kadar inen İngiliz adam, günlerce tamirhanesinden çıkmadı. Hurdalıktan aldığı aracı tamir ederken her günü de fotoğraflayan Vosvos araç sevdalısı, uzun bir aradan sonra son görüntüleri de paylaştı. Vosvos'un tamirden sonraki hali herkesi şaşkına çevirdi.

05.02.2020 07:04 - Son Güncelleme: 05.02.2020 07:04
Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali

İngiliz adam Vosvos'un tüm çürüyen parçalarını ve motorunu yenileyerek çalışır hale getirdi.

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Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali

Aracı çalışır hale getiren ve yeni bir hal kazandıran Vosvos sevdalısı, fotoğrafları internette de yayınladı.

Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali

Vosvos sevdalısı İngiliz adam, hurdalıktan yok fiyatına aldığı otomobili adeta baştan yarattı.

Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali

İşte o Vosvos'un son hali…

Hurdalıktan aldığı Vosvos’un son hali hayran bıraktı! İşte Vosvos’un şoke eden yeni hali
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