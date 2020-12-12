Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra, Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından ilgi odağı olan Duman kardeşlerin videosu, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti.