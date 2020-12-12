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Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Van'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, 14 yaşındaki Yunus ve 13 yaşındaki Argeş Duman EBA'ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de "Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım" dedi. İki kardeşin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

DHA
12.12.2020 11:21 - Son Güncelleme: 12.12.2020 11:21
Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları, Yusuf ile Argeş okuldan arta kalan zamanlarda atık kağıtlarla pet şişeleri topluyorlar. İki kardeş, 26 Ağustos tarihinde çöpte buldukları 2 Türk bayrağını öptükten sonra duvara astı.

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Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra, Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından ilgi odağı olan Duman kardeşlerin videosu, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti.

Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Vali Bilmez, Argeş, Yunus ile Cemre kardeşlerle birlikte baba Şemsettin ve anne Seyran Duman'ı makamında kabul edip, birer altınla ödüllendirdi.

Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

BAYRAĞI ÖPÜP, DERS ÇALIŞIYORLAR
Yunus, Bostaniçi Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıfta okurken, bir yaş küçüğü Argeş, Vali Mithat Bey Ortaokulu 8'inci sınıfta okuyor. Koronavirüs salgınında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle iki kardeş, sabah saatlerinde ailelerine katkıda bulunmak için atık malzeme toplamaya devam ediyor.

Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Ders saatlerinde de kirada oturdukları tek katlı evlerinin salonuna astıkları Türk bayrağının önünde eğitimleri sürüyor. Duvara asılı bayrağı öperek kendilerine hediye edilen tabletlerle uzaktan eğitime bağlanan Duman kardeşlerden Yunus doktor, Argeş ise polis olmak istiyor.

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