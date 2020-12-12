Hurda toplarken çöpte buldukları bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor
Van'da hurda toplarken çöpte buldukları Türk bayraklarını alarak evlerinin duvarına asan, 14 yaşındaki Yunus ve 13 yaşındaki Argeş Duman EBA'ya bağlanarak uzaktan eğitimlerini sürdürürken, boş vakitlerinde de hurda toplamaya devam ediyorlar. Kardeşlerden Yunus okuyup göz doktoru olmak istediğini söylerken Argeş de "Polis olmak istiyorum. Kötü adamları bulup cezalandıracağım, iyi adamları da kurtaracağım" dedi. İki kardeşin görüntüleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Hakkari'nin Geçitli köyünden 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen güvenlik korucusu Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin çocukları, Yusuf ile Argeş okuldan arta kalan zamanlarda atık kağıtlarla pet şişeleri topluyorlar. İki kardeş, 26 Ağustos tarihinde çöpte buldukları 2 Türk bayrağını öptükten sonra duvara astı.
O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikten sonra, Twitter'da paylaşıldı. Görüntülerin, sosyal medyada yer almasının ardından ilgi odağı olan Duman kardeşlerin videosu, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de dikkatini çekti.
BAYRAĞI ÖPÜP, DERS ÇALIŞIYORLAR
Yunus, Bostaniçi Anadolu Lisesi'nde 9'uncu sınıfta okurken, bir yaş küçüğü Argeş, Vali Mithat Bey Ortaokulu 8'inci sınıfta okuyor. Koronavirüs salgınında yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle iki kardeş, sabah saatlerinde ailelerine katkıda bulunmak için atık malzeme toplamaya devam ediyor.