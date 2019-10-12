Hollandalı Frank Hoogerbeets'e Ditrianum araştırma şirketinden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir...
Marmara Denizi Yalova açıklarında geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana gelen, İstanbul ve çevre il ve ilçelerde de hissedilen Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem tahminlerindeki başarısıyla ünlenen ve deprem kahini olarak anılan Hollandalı Frank Hoogerbeets'e ait Ditrianum şirketinden korkutucu bir açıklama yapıldı. Ditrianum şirketinin sosyal medya hesabında ve Türkçe yapılan açıklama kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte korkutan açıklamaya ilişkin tüm detaylar…
Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 4.1 şiddetindeki depremin ardından başarılı deprem tahminleriyle dünya çapında ün kazanan Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi tarafından korkutan açıklama geldi. Öte yandan Ditrianum sosyal medya hesabı üzeriden Türkçe olarak paylaştıkları açıklamada o detaya da değindi. İşte haberin detayları…
Ünlü deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verisine göre 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaptığı açıklamalarla tanınmış ve meydana gelen her deprem sonrası yeni açıklamaları dikkate alınır hale gelmişti. Bunların üzerine dün akşam saatlerinde Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından sahibi olduğu Ditrianum deprem araştırma şirketi tarafından bir açıklama yapılmıştı. Aradan zaman geçmesinin ardıdan Ditrianum şirketi sosyal medya hesabı üzerinden yeni ve korkutucu bir açıklama daha yaptı.
İşte o açıklamanın detayları;
Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditiranum araştırma şirketi tarafından sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sismik aktivite şuan için gayet düşük durumda. En son gerçekleşen M 4.0+ deprem 4 saat önceydi. Daha güçlü ve büyük sismik aktivite her an başlayabilir fakat nerede olacağını maalesef bilemiyoruz."
Öte yandan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets Türkiye'den deprem üzerine çalışan bir araştırmacının da açıklamaları retweet ederek, Türkiye'deki deprem gelişmelerini de yakından takip ettiğini, göstermiş oldu.
İşte Hoogerbeets'in retweet ettiği deprem üzerine çalışmalar yapan o akademisyenin açıklamaları şöyle;
Frank Hoogerbeets'in açıklamasını retweet ettiği Jeoloji Mühendisi Dr. Ramazan Demirtaş, ilk olarak ardı ardına sorular bulunan bir tweet attı. Ardından bu tweet üzerinden açıklamalar yaptı.
Dr. Demirtaş ilk olarak,
Beklenen soru Öncü mü? Keşke bir formülü olsa. Günlerdir bu konuları açıklamaya çalışıyorum. "Öncü" deseniz. neye göre öncü diye sormaz mısınız? Elinizde sayısal bir denklem mi var?diye sormaya devam etmez misiniz? Öncü derseniz o zaman ana şok ne zaman olacak? sorusu gelecektir.
Tweetini paylaştı ardından bunun üzerine
Marmara Denizi içinde, segment uçlarında ve komşu bölgelerde, 10 Ekim 2019 saat 19:52 de olan Mw 4.0 büyüklüğündeki depremlere benzer çok sayıda küçük depremler olmaktadır. Bugünkü depremden bir sonuca varmak çok zor.
şeklinde açıklama yaptı.