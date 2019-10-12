Hollandalı Frank Hoogerbeets'e Ditrianum araştırma şirketinden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir...

Öte yandan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets Türkiye'den deprem üzerine çalışan bir araştırmacının da açıklamaları retweet ederek, Türkiye'deki deprem gelişmelerini de yakından takip ettiğini, göstermiş oldu.

İşte Hoogerbeets'in retweet ettiği deprem üzerine çalışmalar yapan o akademisyenin açıklamaları şöyle;