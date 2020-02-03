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Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...

YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan... Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

03.02.2020 14:17 - Son Güncelleme: 03.02.2020 14:17
Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...

Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı, ormanın derinliklerinde ufak bir villa inşa etti. Evin balkonunu havuza dönüştüren kanalın videosu 17 milyonu aşkın izlenme aldı

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Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...

Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak minik bir villa inşa etti.

Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...
Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...
Hiç para harcamadan böyle ev yaptı! Gören herkes hayran kaldı...
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