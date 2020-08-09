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Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte kamera arkası görüntüleri...

09.08.2020 05:17 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





