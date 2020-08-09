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Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Bear Grylls, 'İnanılmaz Kurtuluş' dizisi ile adından söz ettiren bir maceraperest. Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor. Normal şartlar altında asla yapılamaz denilen şeyleri yapıyor, kimsenin yemeye cesaret edemediği canlılarla besleniyor. Peki Bear Grylls, herkesin ağzı açık izlediği bu şeyleri nasıl yapıyor? İşte kamera arkası görüntüleri...

09.08.2020 05:17 - Son Güncelleme:
Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Ünlü maceracı, hayatta kalma uzmanı ve televizyon programcısı Bear Grylls vahşi doğada yaptıklarıyla sınırlarını zorluyor.

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Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

İnanılmaz Kurtuluş dizisi ile adından söz ettiren Bear Grylls Son derece zorlu doğa koşullarında bir insanın nasıl hayatta kalabileceğinin en çarpıcı örneklerini veriyor.

Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Neler yapmıyor ki... Helikopterin yanaşamayacağı yerlerde, beline ip bağlayarak ağaçların tepelerine iniyor.

Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Çöllerin derinliklerine ya da Alplerin zirvesine zorlu yolculuklar yapıyor. Azgın sularla savaşıyor.

Herkesi böyle kandırmış! Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri şaşırttı

Normal şartlar altında asla ağzınıza alamayacağınız canlılarla besleniyor.

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