RAMAZAN İMSAKİYE
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Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

Ormanda gezerken gördüğü basit bir deliği tavşan yuvası çeken İngiliz adam, delikten içeriye girdiğinde adeta şoka girdi. Sıradan bir tavşan yuvası görünümünde olan ancak altından çıkanları görenleri şaşkına çeviren mağaranın fotoğraflarını Michael Scott çekti.

14.05.2020 07:27 - Son Güncelleme: 14.05.2020 07:28
Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

İngiltere Shropshire'dakİ tavşan deliği sanılan çukur, Caynton Mağaraları'na uzanan yol çıktı.

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Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

İngiltere Shropshire'da yer alan bu antik yer, gücünü ve servetini Haçlı Seferleri'nde savaşarak elde etmiş, korkulan Katolik askeri birlik tapınak şövalyelerine ait.

Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

Daha sonra mağaralar Kelt rahipleri, Paganlar ve azınlıktaki diğer dini inanışlara mensup kişiler tarafından da güvenli ayin yapmak için kullanılmıştı.

Herkes tavşan yuvası sandı ama... Gerçek bambaşka çıktı!

2012 yılında ise mağaralar, ziyarete gelen kişilerden rahatsız olan toprak sahipleri tarafından kapatıldı. Ta ki bir fotoğrafçı görüntülemeyi başarana kadar.

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