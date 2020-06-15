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Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!

Herkesin tavşan deliği sandığı yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi. İşte akıllara durgunluk veren gizemli o mağara...

15.06.2020 23:24 - Son Güncelleme: 15.06.2020 23:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





