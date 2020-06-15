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Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!

Herkesin tavşan deliği sandığı yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi. İşte akıllara durgunluk veren gizemli o mağara...

15.06.2020 23:24 - Son Güncelleme: 15.06.2020 23:25
Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!

Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

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Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!

Tıpkı Alice'in sihirli bir harikalar diyarına geçtiği tünel gibi... İşte İngiltere'nin Shropshire kentinde yer alan gizemli mağara The Caynton Mağarası...

Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!
Herkes tavşan deliği sanıyordu... Gerçeği görenler gözlerine inanamadı!
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