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Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. Samantha Wood ve Melissa Collier, 13 yaşlarında tanıştılar ve dostluklarını sürdürdüler. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaş birbirlerinin evine de sık sık gelip gidiyordu. Ta ki Samantha Wood'un evine gizli kamera yerleştirene kadar.

14.12.2019 12:05 - Son Güncelleme: 14.12.2019 12:08
Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Talihsiz olay İngiltere'nin Hull kentinde yaşandı.

Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti.

Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

27 yaşındaki kadın, gizli kamera görüntülerini izlediğinde hayatının şokunu yaşadı. En yakın arkadaşının ihanetini affetmesi mümkün değildi.

Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Samantha Wood, Hull kentinin Hedon bölgesinde mütevazı bir evde, küçük oğlu birlikte yaşayan boşanmış bir anneydi.

Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...

Genç kadın, henüz 13 yaşındayken aynı mahallede oturan Melissa Collier ile tanışmış ve ikili çok yakın arkadaş olmuştu.

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