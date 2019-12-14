Her şeyi gizli kamerayla kaydetti! Genç kadının her gün evine gelen arkadaşı...
İngiltere'nin Hull kentinde yaşayan Samantha Wood, evine gizli kamera yerleştirdiğinde bu kadar üzüleceğini tahmin etmemişti. Samantha Wood ve Melissa Collier, 13 yaşlarında tanıştılar ve dostluklarını sürdürdüler. Yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen iki yakın arkadaş birbirlerinin evine de sık sık gelip gidiyordu. Ta ki Samantha Wood'un evine gizli kamera yerleştirene kadar.
14.12.2019 12:05
- Son Güncelleme: 14.12.2019 12:08
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