Her satırı korkunç! Baba Vanga'nın kan donduran Türkiye ve dünya kehanetleri!
Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak sözleri tüyleri ürpertti. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.
PEK BİLDİĞİMİZ NİNELERDEN DEĞİL...
Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.
HİTLER BİLE ONDAN AKIL ALIYORDU
Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.
Peki Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri neler? 2019'da dünyayı neler bekliyor?