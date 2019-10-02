Her satırı korkunç! Baba Vanga'nın kan donduran Türkiye ve dünya kehanetleri!

Tarihin en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle bugün bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak sözleri tüyleri ürpertti. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. Baba Vanga'nın 2018 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. Peki Baba Vanga'nın 2019 Türkiye kehanetleri neler? İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı.

02.10.2019 19:49 - Son Güncelleme: 02.10.2019 19:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





