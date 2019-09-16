Her sabah poğaça yiyenler dikkat! Uzmanlar uyardı!
Sabahları kahvaltı yapmaya vakti olmayanların tercihi genelde hazır ve hızlı ulaşabileceği yiyecekleri seçmek oluyor. İki ay boyunca her sabah poğaça ile güne başlayanların vücuduna 2 buçuk kilo yağ giriyor. Peki, bu yiyeceklerin sağlığımıza ne gibi etkileri oluyor? İşte her sabah simit ve poğaça yiyenlere uzmanlardan uyarı!
UZMANINDAN UYARI!
Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.
Tüm bu insülin, bir yemek sonrası, genellikle daha şekerli karbonhidratlar istememize ve açlık hissine sebep olur. Bu durum aşırı yememize, kilo almamıza, trigliserid seviyelerinin yükselmesine ve zamanla insülin direnci ile Tip 2 diyabet riski gelişmesiyle sonuçlanır.
Rafine karbonhidrat ve şekeri yüksek diyetler beraberinde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, hiperaktivite, duygudurum bozuklukları ile bağlantılı olmuştur.
Karın yağının fazlalığı, abdominal organları ve karaciğeri çevreler, insülin direnciyle ve diyabet riskiyle yakından ilişkilidir. Şekerli/hamur işi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel çevresi yanı sıra daha düşük diyabet riski anlamına gelmektedir. Rafine karbonhidrat ve şekeri yüksek diyetler beraberinde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, hiperaktivite, duygudurum bozuklukları ile bağlantılı olmuştur.