Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat! Yumurtanın fazlası o hastalıkları tetikliyor
Yumurta sarısı doğada en fazla kolesterol içeren besin. Diyetisyenler hiçbir zaman yumurtayı herkese yasaklamıyor ya da sınırsızca her gün yumurta yiyebilirsiniz demiyor. Peki yumurtanın fazlasının bazı hastalıkları tetiklediğini biliyor muydunuz? Ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz...
1 Ocak 2019 Salı, 17:50:12
Güncelleme: 17:53:05
KALPTE CİDDİ RİSK
Dünya genelinde yapılan geniş kapsamlı araştırmalar kandaki kolesterol düzeyi ile koroner kalp hastalıkları arasında bir ilişkinin olduğunu, kan kolesterolü yüksek olan kişilerin kolesterol düzeylerinin tedavi ile düşürülerek kalp hastalığı riskinin azaldığını ispatlıyor.
Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.
Deneysel hayvan araştırmaları ise kolesterolü yüksek besinlerle beslenmenin damar sertliği dediğimiz ateroskleroza yol açtığını kanıtlandı.
Yumurta tüketiminin kandaki kolesterol düzeyine ne derece yansıdığı önemli bir konu.
Araştırmalar alınan her 100 mg kolesterolün toplam kolesterolü 2-3 mg artırdığını ve bu artışın da yüzde 70 kadarının LDL dediğimiz kolesterolü yükselttiğini gösteriyor.