Her gün yumurta tüketiyorsanız dikkat! Yumurtanın fazlası o hastalıkları tetikliyor

Daha önemlisi düşük kolesterollü bir diyet ile beslenen Japonların, Hawai ve San Francisco'ya göç etmelerinden sonra değişen beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak hem kan kolesterol düzeylerinin yükseldiğini hem de kalp hastalıklarının görülme sıklığının arttığını gösteriyor.