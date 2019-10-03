Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız!
Uzmanlar yoğurt ile ilgili dikkat çeken bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı. İncelemeye alınan 189 hastanın semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacıları da şaşırttı. İşte her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketince ortaya çıkan sonuç...
03.10.2019 15:17
- Son Güncelleme: 03.10.2019 15:22
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