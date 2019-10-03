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Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız!

Uzmanlar yoğurt ile ilgili dikkat çeken bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı. İncelemeye alınan 189 hastanın semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacıları da şaşırttı. İşte her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketince ortaya çıkan sonuç...

03.10.2019 15:17 - Son Güncelleme: 03.10.2019 15:22
Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız

ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.

Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız

HER GÜN YAKLAŞIK 2 FİNCAN YOĞURT TÜKETTİLER

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi.

Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız

Araştırmada, hassas bağırsak sendromu semptomlarının katılımcıların yüzde 89'unda tamamen rahatladığı, varolan tüm hassas bağırsak sendromu semptomlarının kaybolduğu ve hastalarda günlük bağırsak hareketlerinin düzeldiği tespit edildi.

Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız

Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde sonuçları açıklanan araştırmaya ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Kıvanç Bilecen, söz konusu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirterek, elde edilen öncül sonuçların çok önem taşıdığını söyledi.

Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz... Etkisine inanamayacaksınız

Hassas bağırsak sendromunun en yaygın görülen sindirim sistemi hastalıklarından olduğunu aktaran Bilecen, hastalığın karında şişkinlik, ağrı, aşırı gaz, kabızlık ve ishal atakları ile seyrettiğini ve kişinin sosyal hayatını büyük ölçüde etkilediğini ifade etti.

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