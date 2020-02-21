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Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Ailelerini ve dünyanın tüm maddi şeylerini geride bırakıp, yıllarca yoga ve meditasyon yaparak arınıyorlar. Sadhular antik Vedik ayetlerinde 'Sessiz olanlar' veya 'Uzun saçlılar' olarak adlandırılmışlar. Eski zamanlarda Sadhuizm dinsel yaşamın en yüksek biçimi olarak görülmüş. Bir şehrin bir sadhu tarafından korunduğuna hâlâ inanılmakta. Eskiden sadece Brahmanların sadhu olmasına izin verilirdi fakat artık her kast üyesi sadhu olabilir. Sadhular, safkanlık ve yoksulluk sözü verirler. Hiçbiri parayı kabul etmez ve genellikle evlenmezler.


21.02.2020 16:30 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:30
Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı kabileler var ki onlar hala tarih öncesi dönemlerdeki ilkel adetlerini sürdürüyor. Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Yaşam biçimleri ise görenleri hayret ettirecek cinsten.

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Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular.

Ailelerini ve dünyanın tüm maddi şeylerini geride bırakıp, yıllarca yoga ve meditasyon yaparak arınıyorlar.

Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Cinsellikten ve eğlenceden de uzak yaşıyorlar.

Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

YILLARCA HAREKETSİZ BİLE KALIYORLAR

Hiç et yemiyorlar ve bedenlerini zorlu bir ibadete adıyorlar. Yıllarca hareketsiz duranlar da var, tek ayak üstünde yıllarca geçirenler de. Hindu halkı onlara saygI duyuyor ve yiyecek gibi yardımlarda bulunuyorlar.

Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Gün boyu, Tanrıya ulaşmak, kendi bedenlerini ve zihinlerini arındırmak için pek çok ibadet yapıyorlar. Çok fazla kıyafet giymiyorlar, hatta bazıları çıplak yaşıyorlar.

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