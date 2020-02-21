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Hayret ettirecek cinsten! Burada herkes çıplak yaşıyor! Cinselliği reddediyorlar

Yıllarca aynı şekilde oturabiliyor, tapınaklarda, ormanlarda, mağaralarda yaşıyorlar. Onlar Hindistan ve Nepal'de yaşayan Sadhular. Ailelerini ve dünyanın tüm maddi şeylerini geride bırakıp, yıllarca yoga ve meditasyon yaparak arınıyorlar. Sadhular antik Vedik ayetlerinde 'Sessiz olanlar' veya 'Uzun saçlılar' olarak adlandırılmışlar. Eski zamanlarda Sadhuizm dinsel yaşamın en yüksek biçimi olarak görülmüş. Bir şehrin bir sadhu tarafından korunduğuna hâlâ inanılmakta. Eskiden sadece Brahmanların sadhu olmasına izin verilirdi fakat artık her kast üyesi sadhu olabilir. Sadhular, safkanlık ve yoksulluk sözü verirler. Hiçbiri parayı kabul etmez ve genellikle evlenmezler.





21.02.2020 16:30 - Son Güncelleme: 21.02.2020 16:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





