Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid'in kadın hassasiyeti!

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid hala günümüzün en çok merak edilen padişahlarından biri. Hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu olan Sultan İkinci Abdülhamid kadınlar konusunda oldukça hassas biriydi. Eşi ile yaşadığı bir diyalog bunun kanıtı.

08.03.2019 11:14 - Son Güncelleme: 08.03.2019 11:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





