Hayatı Payitaht Abdülhamid'e konu olan 2.Abdülhamid'in kadın hassasiyeti!
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden 2.Abdülhamid hala günümüzün en çok merak edilen padişahlarından biri. Hayatı Payitaht Abdülhamid dizisine konu olan Sultan İkinci Abdülhamid kadınlar konusunda oldukça hassas biriydi. Eşi ile yaşadığı bir diyalog bunun kanıtı.
08.03.2019 11:14
- Son Güncelleme: 08.03.2019 11:15
Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı ve 113'üncü İslam halifesi Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı'nın en çok araştırılan sultanı oldu. Sultan 2.Abdülhamid kadınlar konusunda oldukça hassastı.
ÇORAPLARINI EŞİNE GİYDİRTMEKTEN SAKINIRDI
Ölümünden önce hayatını birlikte geçirdiği Müşfika Kadınefendi'nin hatıratında Padişah'ın kadınlara bakışıyla ilgili önemli ipuçları vardır.
Abdülhamid Han çok hastaydı. Çoraklarını giyecek mecali yoktu. Bunun farkına varan Müşfika Kadınefendi padişahın yanına gider ve çoraplarını giydirmek ister.
Abdülhamid Han bu durumdan çok mahçup olur ve "Bir kadının kocasına karşı olan hakları büyüktür. Kadınım bu hizmetine mukabil hakkını helal et" der.
Bu sefer de Müşfika Kadınefendi mahçup olur. Padişah beş kez hakkını helal et demesi üzerine ettiğini söyler.