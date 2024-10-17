Hayat Yolunda Engelleri Aşmaya Çalışan En Şanssız 3 Burç! Hayata 1 Adım Geride Başlıyorlar

Astroloji meraklılarının dikkatini çeken konulardan biri de burçların şansla ilişkisi. Bazı burçlar, hayatın getirdiği zorluklarla diğerlerinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Dr. Sarah Johnson'ın Astro Guide Magazine, 2024'teki değerlendirmesine göre, belirli burçların hayatta karşılaştıkları engeller ve talihsizlikler daha fazla öne çıkıyor. İşte, astrolojik olarak şanssızlıklarıyla bilinen üç burç...