Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...
Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen bir kaza sadece Pripyat değil, baştan Ukrayna olmak üzere Karadeniz kıyıları ve Balkanları etkileyecek büyük bir sızıntıya dönüştü. Nükleer kaza sonrası Çernobil'in hemen yanı başında bulunan Pripyat sakinleri apar topar kentten tahliye edilmeye başladı. Kenti tahliye işlemi o kadar ani ve çabuk gerçekleştirildi ki Pripyat'ın pek çok yerinde 26 Nisan 1986'da tarih durdu. İşte hayalet şehirden kan donduran görüntüler...
01.03.2020 16:29
- Son Güncelleme: 01.03.2020 16:29
DİĞER GALERİLER