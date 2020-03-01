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Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen bir kaza sadece Pripyat değil, baştan Ukrayna olmak üzere Karadeniz kıyıları ve Balkanları etkileyecek büyük bir sızıntıya dönüştü. Nükleer kaza sonrası Çernobil'in hemen yanı başında bulunan Pripyat sakinleri apar topar kentten tahliye edilmeye başladı. Kenti tahliye işlemi o kadar ani ve çabuk gerçekleştirildi ki Pripyat'ın pek çok yerinde 26 Nisan 1986'da tarih durdu. İşte hayalet şehirden kan donduran görüntüler...

01.03.2020 16:29 - Son Güncelleme: 01.03.2020 16:29
Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

1970'TE KURULDU
Pripyat, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nde çalışanlar için kurulmuş ve sonrasında büyümüş bir yerleşim birimiydi. Kiev oblastında kurulan kent, yeni bir yerleşim yeri olması nedeniyle oldukça planlı bir gelişim sergiliyordu.

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Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

SOVYETLER BİRLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YER
O dönem Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan bu reaktör, enerji üretimi açısından büyük öneme sahipti.

Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

ÇERNOBİL KAZASI NASIL OLDU?
26 Nisan'ın ilk saatlerinde Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen bir kaza sadece Pripyat değil, baştan Ukrayna olmak üzere Karadeniz kıyıları ve Balkanları etkileyecek büyük bir sızıntıya dönüştü.

Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

APAR TOPAR BOŞALTILDI
Nükleer kaza sonrası Çernobil'in hemen yanı başında bulunan Pripyat sakinleri apar topar kentten tahliye edilmeye başladı.

Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

HER ŞEY OLDUĞU GİBİ KALDI
Kenti tahliye işlemi o kadar ani ve çabuk gerçekleştirildi ki Pripyat'ın pek çok yerinde 26 Nisan 1986'da tarih durdu. Kentin pek çok yerinde her şey olduğu gibi bırakıldı, insanlar bölgeyi terk etti.

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