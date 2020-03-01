Hayalet şehrin görüntüleri kan dondurdu! Herkes terk etti, tarih o an durdu...

HER ŞEY OLDUĞU GİBİ KALDI

Kenti tahliye işlemi o kadar ani ve çabuk gerçekleştirildi ki Pripyat'ın pek çok yerinde 26 Nisan 1986'da tarih durdu. Kentin pek çok yerinde her şey olduğu gibi bırakıldı, insanlar bölgeyi terk etti.