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HAVA DURUMU | Meteoroloji peş peşe uyardı! O bölgeler için alarm verildi! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Eylül ayının sonuna yaklaşırken haftalardır süren bunaltıcı sıcaklarda yerini yağış ve rüzgara bırakmaya başladı. Peş peşe uyarılara bir yenisi daha eklendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi21 Eylül 2024, 19:07
HAVA DURUMU | Meteoroloji peş peşe uyardı! O bölgeler için alarm verildi! Çok kuvvetli yağış bekleniyor 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava durumu ile ilgili son tahminlerini açıkladı.

HAVA DURUMU | Meteoroloji peş peşe uyardı! O bölgeler için alarm verildi! Çok kuvvetli yağış bekleniyor 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli ve Çanakkale dışında kalan tüm bölgelerimizin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara ve Kırıkkale'nin güney, Erzurum'un batı kesimlerinde kuvvetli, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji peş peşe uyardı! O bölgeler için alarm verildi! Çok kuvvetli yağış bekleniyor 3

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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