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Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te korkunç bir cinayet daha çözüldü. 12 Mart Çarşamba günü Çorum'un Kargı ilçesindeki Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış, 1 milyon liralık ziynetleri için öldürüldü. Ardından evi ateşe verildi. Kış'ın katilinin kız kardeşi Sevim'in sevgilisi Murat Arıkan olduğu ortaya çıktı. Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Peki, Arıkan bu cinayeti tek başına mı işledi? İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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takvim.com.tr
Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir cinayet daha aydınlığa kavuştu. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı bir köyde yaşayan 4 çocuk annesi 77 yaşındaki Hatice Kış, 12 Mart Çarşamba günü 1 milyon liralık ziynetleri için öldürüldü.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

8 yerinden bıçaklanan Hatice Kış vahşice öldürüldükten sonra evi de ateşe verildi. Canice öldüren Hatice Kış'ın cinayetten önce kuyumcuya gidip zekatını vermek için altınlarının değerini ölçtürdüğü ortaya çıktı.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

ELİNDEKİ İZLER DİKKAT ÇEKTİ
Cinayete kurban giden Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim İkiz'in birliktelik yaşadığı Murat Arıkan'ın 3 gün boyunca köyde dolaştığına dair bir söylenti canlı yayınında gündeme geldi. Arıkan hakkındaki iddiaları yanıtlayarak birbirlerinin evine gidip geldiklerini, cinayetin işlendiği saatte de camiide olduğunu söyledi. Arıkan'ın elindeki bıçak yarası ve yanık izleri de dikkat çekti. Arıkan bu izlerin tavuk kümesi yaparken olduğunu ifade etti.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

CİNAYET İTİRAFI GELDİ

Hatice Kış'ın katilinin kız kardeşinin sevgilisi Murat Arıkan olduğu çıktı. Müge Anlı, "Hafta sonu cinayet itirafı geldi. Araştırmalarımız bizi yanıltmadı. Öldüren kişi 'damat' çıktı. Murat Arıkan cinayeti itiraf etti. Bu damat, kız kardeşinin beraber yaşadığı damat" dedi.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

CENAZEDE EN ÖNDE SAF TUTMUŞ

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Murat Arıkan'ın talihsiz kadının cenazesine katıldığı ve en önde saf tuttuğu ortaya çıktı. Murat Arıkan kasten adam öldürme ve yağma olmak üzere iki ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı

Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim, bugün( 25 Mart) Müge Anlı stüdyolarına geldi. Sevim, "Ben hiç konduramadım. Kendisine traktör alacaktı. Eğer isteseydi ablamdan borç isterdik. Ablam ona kıyamazdı. Benim hiç bir bilgim yoktu. Sonradan jandarma bana 2 fotoğraf gösterdi. Birinin Murat olduğunu sezdim" diye konuştu.


Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

Sevim, Murat'ın altınlardan nasıl haberdar olduğundan haberi olmadığını anlattı.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

CİNAYETTEN HABERİ VARDI
Murat'ın ifadesinde altınları Hatice Kış'tan istediğini yaşlı kadın vermek istemeyince öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Kış'ın yakınları teyzeleri Sevim'in cinayetten haberdar olduğunu ve suç delillerini yok ettiğini ileri sürdü.

Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?

"ÇARŞAFLI İNSANLAR GÖRÜLMÜŞ"

Sevim'in ablasını öldüren sevgilisi ile araba baktığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan ismini vermeyen izleyici, "Sevim Hanım eşi yoğun bakımdayken bu adamla konuşuyordu. Daha önce de gelinin altınlarını aldı. Gelini ile şu an ondan küs" dedi. Hatice Kış'ın kulağındaki küpelerin ve bazı takılarının da olay yerinde bulunamadığı öğrenildi. Bu takıların Sevim'de olduğu iddia edildi. İsmini vermek istemeyen izleyicinin söyledikleri ise herkesi şoke etti. İzleyici, "Köyde 3 kişi görülmüş. 3'ü de çarşaflıymış. Murat Arıkan'ın büyük oğlu Hüseyin'e de bakılmalı." ifadelerini kullandı.