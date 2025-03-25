"ÇARŞAFLI İNSANLAR GÖRÜLMÜŞ"

Sevim'in ablasını öldüren sevgilisi ile araba baktığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan ismini vermeyen izleyici, "Sevim Hanım eşi yoğun bakımdayken bu adamla konuşuyordu. Daha önce de gelinin altınlarını aldı. Gelini ile şu an ondan küs" dedi. Hatice Kış'ın kulağındaki küpelerin ve bazı takılarının da olay yerinde bulunamadığı öğrenildi. Bu takıların Sevim'de olduğu iddia edildi. İsmini vermek istemeyen izleyicinin söyledikleri ise herkesi şoke etti. İzleyici, "Köyde 3 kişi görülmüş. 3'ü de çarşaflıymış. Murat Arıkan'ın büyük oğlu Hüseyin'e de bakılmalı." ifadelerini kullandı.