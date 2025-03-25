Hatice Kış cinayeti çözüldü! Müge Anlı detayları anlattı! Kız kardeşi de işin içinde mi?
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te korkunç bir cinayet daha çözüldü. 12 Mart Çarşamba günü Çorum'un Kargı ilçesindeki Akkise köyünde yaşayan 76 yaşındaki Hatice Kış, 1 milyon liralık ziynetleri için öldürüldü. Ardından evi ateşe verildi. Kış'ın katilinin kız kardeşi Sevim'in sevgilisi Murat Arıkan olduğu ortaya çıktı. Hatice Kış'ın kız kardeşi Sevim, Müge Anlı stüdyolarına geldi. Peki, Arıkan bu cinayeti tek başına mı işledi? İşte dehşete düşüren olayın detayları...