Hatay'da çekirge istilası! Kuran'da çekirge ayetleri! İşte, büyük küçük kıyamet alametleri... Şoke eden görüntüler!
Hatay'da çekirge istilası! Kuran'da çekirge ayetleri! İşte, büyük küçük kıyamet alametleri... Şoke eden görüntüler! Çekirge istilasının birçok ülkede görülmesiyle birlikte çekirge istilası kıyamet alameti mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medya üzerinde görüntü paylaşan bazı kişiler, çekirgelerin Hatay'a giriş yaptığını söyledi. Geçtiğimiz gün Mısır ve Hindistan 'da başlayan çekirge istilasının Türkiye 'ye geleceği iddia edilmişti. Ancak Çekirgelerin yön değiştirdiği ve Irak ile İran'a doğru gittiği bildirildi. Bu haberin gelmesinin ardından 2 gün geçti. Edinilen son dakika bilgilere göre çekirgelerin Hatay 'da görüldüğü iddia edildi. Sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan görüntülerde çekirgelerin bir sokakta yoğunlukta olduğu görüldü. Konu lle ilgili bölgeden henüz resmi açıklama gelmedi.
Son dakika haberi: Irak ve İran 'da görülen çekirgelerin Hatay 'da görüldüğü iddia edildi. İşte bölgeden gelen görüntüler ve son bilgiler. Çekirge istilası kıyamet alameti mi? Birleşmiş Milletler tarafından alarm verici boyuta ulaştığı belirtilen çekirge istilası Türkiye sınırına dayandı. Irak'ta etkisini gösteren istila nedeniyle tarım ürünleri büyük zarar gördü. Çekirge istilası gündemdeki yerini korurken, kıyamet alametleri nelerdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kuran'da geçen çekirge ayeti vatandaşlar tarafından araştırılıyor. FAO'nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak'a kadar geldiği görüldü.
KUR-AN'DA ÇEKİRGE İSTİLASI
İslam 'ın kutsal kitabı Kur-an'ı Kerim 'de çekirge istilası ile ilgili ayet yer almaktadır. A'râf Suresi - 132-133 'üncü ayetleri şu şekildedir:
وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِه۪ مِنْ اٰيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَاۙ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِم۪ينَ
Ve dediler ki: "Bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz."
Biz de açık seçik mûcizeler olmak üzere onların üzerine tûfan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim olmakta direndiler.
Canlı yaşamının nihai sonu kıyamet. Canlılar aleminin kaçınılmaz sonunu olan kıyamet öncül olarak pek çok alameti mevcut. Bunlar büyük kıyamet alametleri ve küçük kıyamet alametleri olarak ikiye ayrılıyor. Öte yandan pek çok kıyamet alameti çoktan gerçekleşti bile.
İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu "Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı çıktı?" sorusunun yanıtını aramış. Ve küçük alametlerin de neredeyse hepsi çıkmış. Paksu "Buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız" diyor. İşte gerçekleşen 36 kıyamet alameti.