Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Sosyal medyada yayılan ve çözmeye çalışanların sınırlarını zorlayan en aldatıcı bulmacalar ile bakalım siz ne yapacaksınız. İşte sosyal medyanın en aldatıcı bulmacaları.

30 Ekim 2018 Salı, 17:46:04 Güncelleme: 18:01:54
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Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Bulmaca çözmeyi, zihninizi ölçmeyi seviyorsanız; sosyal medyada oldukça popüler sorulardan derlenmiş bu test tam size göre. Soruları çözerken karmaşık yöntemleri bir kenara bırakıp mantığınızı kullanmanızda fayda var. (Cevaplar foto galerinin en sonunda)

Hangisi solak?

Bu resimdekilerden hangisi solaktır?

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Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Sarhoş müşteri

Dedektif restorana girdiğinde garson ve sarhoş bir müşterinin tartıştığını görür. Garson adamdan sipariş ettiği yemeğin de parasını istemektedir ancak adam yemek sipariş etmediğini sadece içki içtiğini söyler. Garson adamın sarhoş olduğu için 2 saat önce sipariş ettiği yemeği hatırlamadığı konusunda ısrar eder. Ancak dedektif garsonun yalan söylediğini anlar ve insanları dolandırmaktan işlem yapar.

Dedektif bu yalanı nasıl anlamıştır?

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Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Süpermarketteki hırsız kim?

Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

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Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Nisan 2017

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Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Haziran 2017

Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?

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