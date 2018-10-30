Hangisi solaktır? (En aldatıcı bulmacalar)

Sarhoş müşteri

Dedektif restorana girdiğinde garson ve sarhoş bir müşterinin tartıştığını görür. Garson adamdan sipariş ettiği yemeğin de parasını istemektedir ancak adam yemek sipariş etmediğini sadece içki içtiğini söyler. Garson adamın sarhoş olduğu için 2 saat önce sipariş ettiği yemeği hatırlamadığı konusunda ısrar eder. Ancak dedektif garsonun yalan söylediğini anlar ve insanları dolandırmaktan işlem yapar.

Dedektif bu yalanı nasıl anlamıştır?