Hangi Türk boyundan geliyorsunuz? İşte il il Türklerin soy ağacı

Kadim bir geçmişe sahip olan Türk milleti, binlerce yıldır yeryüzünün çeşitli bölgelerine yayılmış ve kalıcı yerleşmeler sonucunda çok farklı yaşam alanlarına dağılmış ve hüküm sürmüştür. Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına dağılan Türkler Malazgirt zaferiyle de Anadolu'yu kendilerine yurt edinmiştir. Peki hangi ilin hangi boydan geldiğini biliyor musunuz? Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte merak edilen tüm soruların cevabı haberin detayında... İşte il il Türklerin soy ağacı...

28.05.2019 18:53 - Son Güncelleme: 28.05.2019 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





