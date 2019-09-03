Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının Anadolu'ya dağılımı...

Türkler tarih boyunca birçok ülkeye fetihler düzenlemiş ve büyük zaferler kazanmıştır. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya giren Türkler Anadolu'yu kendilerine yurt edinmiştir. Anadolu'da yer alan birçok Türk boyu bulunmaktadır. Peki, Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş bir tarihi olan Türklerin hangi il ve hangi boydan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı ve tarihte kurulmuş Türk devletleri...

03.09.2019 22:03 - Son Güncelleme: 03.09.2019 22:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





