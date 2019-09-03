Hangi şehir hangi Türk boyundan geliyor? İşte il il Türk boylarının Anadolu'ya dağılımı...
Türkler tarih boyunca birçok ülkeye fetihler düzenlemiş ve büyük zaferler kazanmıştır. 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya giren Türkler Anadolu'yu kendilerine yurt edinmiştir. Anadolu'da yer alan birçok Türk boyu bulunmaktadır. Peki, Orta Asya'dan günümüze kadar gelmiş bir tarihi olan Türklerin hangi il ve hangi boydan geldiğini biliyor musunuz? İşte il il Türk boylarının dağılımı ve tarihte kurulmuş Türk devletleri...
Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu / Günümüzdeki yerleşim yerleri
1-KAYI Kayıhan
Afyon-Emirdağ Karaçavuş(Kürtler kayı)
- Amasya Kayı (Balakayı)
- Ankara-Yenimahalle-Kazan Yenikayı (Zirkayı )
- Ankara-Yenimahalle-Yenikent Kayı
- Ankara-Güdül Kayısopran
- Bolu-Gerede Kayı
- Burdur-Çeltikçi Demirli ( Kayı )
- Burdur-Ağlasun-Karaaliler Kayıçivi
- Çankırı-Kargın Gölezkayı
- Çankırı-Eldivan Hisarcıkkayı - Kayı
- Çankırı-Ilgaz-Belören Kayılar (Kayıbekir)
- Çankırı-Orta Kayıören
- Çankırı-Orta Çaparkayı
- Çankırı-Şabanözü Kayı
- Çorum-Merkez Kayı
- Çorum-İskilip Kayı
- Çorum-Mecitözü Kayhan (Kayhanköy )
- Denizli-Merkez Kayı (Selmik)
- Diyarbakır-Bismil-Yukarısalat Kayı (Yukarışingirik)
- Diyarbakır-Dicle Kayı
- Erzincan- Refaiye-Akarsu Kayı
- Eskişehir-Çifteler Kayı
- Eskişehir-Mihalıççık Kayhan( Kayıhan)
- Giresun-Bulancak Kayı
- Isparta (Merkez) Kayı
- Kastamonu-Kuzkaya Kurtkayı (Merzuklar) - " Kayıköy
- Kastamonu-Daday Aşağıkayı
- Kastamonu-Tosya Yukarıkayı -" Kayıcılar
- Konya-Bozkır-Belören Kayı
- Kütahya-Emet Kayı
- Kütahya-Tavşanlı Kayı
- Nevşehir-Hacıbektaş Kayı
- Niğde-Bor Kayı ( Hedil )
- Mardin-İdil-Haberli Kayı
- Sivas-Suşehri-Akıncılar Kayı
- Tekirdağ ( Merkez )
2-BAYAT
Şambayadı - Adana (Merkez) Şambayat(Bucak)
- Adıyaman-Besni Bayatcık
- Afyon (Merkez ) Bayat(Hambarcın)
- Afyon-Emirdağ Bayat
- Amasya(Ezine) Bayat
- Amasya(Merzifon) Bayat
- Ankara-Ayaş Küçükbayat(Bayatatik)
- Ankara-Bala-Karakeçili Zümrütova (Bayat )
- Antalya-Elmalı-Akçay Bayat
- Antalya-Korkuteli Bayatbademleri - " - " Bayat
- Aydın-Konakpınar Bayat
- Bilecik-Gölpazarı Yakabayat
- Bolu-(Merkez) Bayatlar
- Çanakkale-Yenice-hamdibey Bayat
- Çorum-Merkez(ilçe) Bayat
- Çorum-Kargı Bayat
- Denizli-Çivril Bayat ( Füseyni)
- Diyarbakır-Çermik Bayatlı
- Gaziantep(Merkez) Bayatköyü
- Isparta-Atabey Özbayat (Gemenbayat)
- Isparta-Yalvaç Bayatdoğanşali
- Kars-Iğdır-Taşburun Bayat
- Kastamonu-Tosya Bayat
- Konya-Hatip Yağlıbayat
- Konya-Obruk Bayat
- Konya-Beyşehir Karabayat
- Konya-Beyşehir-Doğanbey Bayat
- Kütahya-Aslanapa Bayat
- Kütahya-Sabuncu Bayat
- Manisa-Gördes Bayat
- Manisa-Soma Bayat
- Niğde-Bor Bayat
- Sakarya-Geyve Bayat
- Sinop-Durağan Kalınbayat
- Urfa-Hilvan-Gölcük Bayatören (Bayatviran)
- Yozgat-Osmanpaşa