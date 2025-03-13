SUÇ DOSYASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Besen'in, daha önce de 12 yıl Silopi'de görev yaptığı ve 1 Temmuz 2006'da Şırnak'ta yılın doktoru seçildiği ancak Mayıs 2007'de, 2 doktorla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. İlçedeki 3 sağlık ocağı ve 9 eczanenin de olaya karıştıkları ve eczane sahiplerinin de gözaltına alındıkları belirlendi. O dönemde Besen'in, 7 aylık hasta protokol defteri incelendiğinde ise 25 bin 600 hastaya bakıp ilaç yazdığı anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde, 2005'te Silopi Devlet Hastanesi'ne 49 bin hastanın başvurduğu, buna göre İsmet Besen'in günde ortalama 171 hastaya baktığı anlaşıldı. Olaya adı karışan doktorların, mesaileri bittikten sonra da her gün kiraladıkları bir dairede buluşup, yaklaşık 300 Yeşil Kart ve sağlık karnesine ilaç yazdıkları belirlendi. Doktorların ameliyat edilecek hasta ve yakınlarıyla "bıçak parası" pazarlığı yaptığı da tespit edilirken, Besen'in, Ankara'da 15 ayrı daire ve gayrimenkulü bulunduğu ortaya çıktı. İnsanların en temiz duygularıyla oynayan ve meslek etiğini hiçe sayan doktorun vicdansızlığı bu kadar da olmaz dedirtti.