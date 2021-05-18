Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı

Filipinli bir Facebook kullanıcısının sayfasında paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcı bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden halının üzerindeki telefonu bulmalarını istedi. Genç kadının bu fotoğrafı kısa süre 17 bin kişi tarafından paylaşılırken, 130 binden fazla beğeni aldı. Siz fotoğrafta gizlenen telefonu bulabildiniz mi?

18.05.2021 06:25 - Son Güncelleme: 18.05.2021 06:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





