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Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı

Filipinli bir Facebook kullanıcısının sayfasında paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcı bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden halının üzerindeki telefonu bulmalarını istedi. Genç kadının bu fotoğrafı kısa süre 17 bin kişi tarafından paylaşılırken, 130 binden fazla beğeni aldı. Siz fotoğrafta gizlenen telefonu bulabildiniz mi?

18.05.2021 06:25 - Son Güncelleme: 18.05.2021 06:25
Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı

Filipinli Facebook kullanıcısı Jeya May Cruz'un sayfasında paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı

Cruz, bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden halının üzerindeki telefonu bulmalarını istedi. Genç kadının bu fotoğrafı kısa süre 17 bin kişi tarafından paylaşılırken, 130 binden fazla beğeni aldı. Siz fotoğrafta gizlenen telefonu bulabildiniz mi?

Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı

Fotoğraf çekerken bazı anları yakalayanlar şaşırtan kareleri sosyal medyaya yükledi. İşte ilk kez görenlerin anlayamadığı fotoğraflardaki şaşırtan detaylar

Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı
Halının üstündeki telefonu görebiliyor musunuz? İlk bakışta kimse bulamadı