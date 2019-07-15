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Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı. Ağır'ın cenazesine katılan kalabalık, cami avlusuna sığmadı.

15.07.2019 17:18 - Son Güncelleme: 15.07.2019 17:21
Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

Binlerce Muğlalı cenazeye katıldı.

Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

BABA OCAĞINDA 'HELALLİK' ALINDI

Ağır'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Havalimanı'ndan alınarak uzun araç konvoyuyla Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki babaevine götürüldü. Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki Kocatepe Camisi'ne getirildi.

Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

AVLUYA SIĞMAYAN KALABALIK

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ramazan Musluk'un kıldırdığı namazın ardından şehit Ağır'ın cenazesi, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan kalabalık, avluya sığmadı.

Hakkari şehidi Süleyman Yasir Ağır son yolculuğuna uğurlandı

Binlerce vatandaşın tekbirleriyle uğurlanan Ağır'ın cenaze törenine; babası Ramazan Ağır, annesi Elif Ağır ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Esengül Civelek, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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