Hafta sonu için şehirde keşif: Sonbaharda İstanbul’da gidilebilecek en güzel yerler

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kısa bir hafta sonu tatili yapabileceğiniz sakin yerler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Şehirden biraz olsun uzaklaşıp, doğa ile iç içe bir kafa tatili yapmak isteyenler için işte sonbaharda İstanbul'da gidilecek en güzel yerler ve birbirinden huzurlu rotalar...

Demirciköy Karadeniz kıyısında yer alan Demirciköy doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor. Bahar ve kış aylarında bölgedeki koylarda bulunan balık restoranlarında kahvaltı yapabilir, deniz kenarında uzanabilir ya da orman yürüyüşleriyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.