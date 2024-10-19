SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Hafta sonu için şehirde keşif: Sonbaharda İstanbul'da gidilebilecek en güzel yerler

Şehirden çok uzaklaşmadan hafta sonu planı yapmak isteyenler için sonbaharda gidilebilecek en huzurlu İstanbul rotalarını bir araya getirdik. İşte hafta sonu İstanbul'da gidilebilecek en güzel yerler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:16 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 10:16
Hafta sonu için şehirde keşif: Sonbaharda İstanbul’da gidilebilecek en güzel yerler

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kısa bir hafta sonu tatili yapabileceğiniz sakin yerler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Şehirden biraz olsun uzaklaşıp, doğa ile iç içe bir kafa tatili yapmak isteyenler için işte sonbaharda İstanbul'da gidilecek en güzel yerler ve birbirinden huzurlu rotalar...

Hafta sonu için şehirde keşif: Sonbaharda İstanbul’da gidilebilecek en güzel yerler

Demirciköy

Karadeniz kıyısında yer alan Demirciköy doğayla iç içe huzurlu bir ortam sunuyor. Bahar ve kış aylarında bölgedeki koylarda bulunan balık restoranlarında kahvaltı yapabilir, deniz kenarında uzanabilir ya da orman yürüyüşleriyle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Hafta sonu için şehirde keşif: Sonbaharda İstanbul’da gidilebilecek en güzel yerler

Çatalca

İstanbul'un en büyük semtlerinden biri olan Çatalca'da yaz aylarında plajda keyifli vakit geçirebilir ve bisiklet sürebilirsiniz. Çiftlik evlerinde doğayla iç içe bir kahvaltı ile güne başlayarak huzurlu bir hafta sonu planlamak mümkün.

SON DAKİKA