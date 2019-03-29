Hadi ipucu 29 Mart: Portakal Çiçeği festivali nerede yapılacak? 12.30 Hadi ipucu sorusu

Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Ödül 10 bin TL. Hadi tarafından yapılan açıklamada," Bugün sizlere yöresel tatların denenebildiği; dans gösterileri, konserler, oyunlar ve alışveriş imkanlarıyla dolu bir festivali soruyoruz hadiciler. Adını Mart ve Nisan aylarında şehre hakim olan portakal çiçeği kokusundan alan bu festival 2012 yılında düzenlenmeye başlamıştır. Peki, bu yıl 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek bu festival nerede olacak biliyor musunuz?" denildi. Peki, Portakal Çiçeği festivali nerede yapılacak? İşte 29 Mart Hadi ipucu sorusunun cevabı...