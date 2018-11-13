Hadi 13 Kasım: Lidyalıların başlatıp Perslerin geliştirdiği yol hangisi? 12.30 Hadi ipucu sorusu
Hadi ipucu sorusu belli oldu. Hadi'nin 13 Kasım 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu tarihten geliyor. Yayınlanan ipucunda, Heredot'un "Tarih" isimli eserinde bahsettiği, Lidyalıların başlatıp Perslerin geliştirdiği yol soruldu. Bu yolun hangi yol olduğu yarışmacılar ile paylaşıldı. Peki, Lidyalıların başlatığ Perslerin geliştirdiği yol hangisi? İşte 13 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
Hadi ipucu sorusu belli oldu. Tarih sorusu olarak yer alan Hadi ipucunda Lidyalıların başlatıp Perslerin geliştirdiği yol yer alıyor. Hatta bu konu Heredot'un "Tarih" isimli eserinde de bahsediliyor. Bugün 12.30'da yapılacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu yanıtı nedir? Lidyalıların başlatıp Perslerin geliştirdiği yol hangisi? İşte 13 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
KRAL YOLU HAKKINDA
Ticaret yolları, insanların ürettiklerini (baharat, ipek, tuz, dokuma ürünleri, altın vb.) satabilmek için farklı bölgelere taşımada kullandıkları yollardır. Kral Yolu, M.Ö. VII. yüzyılda Lidya Kralı Gigges tarafından yaptırılmıştır. Kral tarafından yaptırıldığı için Kral Yolu adını almıştır. Bu yol, Baharat ve İpek Yolları'nın dışında kullanılan önemli ticaret yoludur. Bu yola ait olarak Diyarbakır'da bulunan bir köprü, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Toplam uzunluğunun 2700 km civarında olduğu tahmin edilmektedir. Her 25 km'de bir konaklama yerinin bulunduğu söylenmektedir.
Arkeolojik kazılardan, yolun batı kısmının M.Ö. XIV.-VII. yüzyıllar arasında (bir ara Hitit'lerin egemenliğine girmiş) hüküm sürmüş olan Asur imparatorları tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. M.Ö. VII. yüzyılda, Lidyalılar zamanında bu yol Mezopotamya'ya kadar genişletilmiştir. Böylece Doğu-Batı arasında Ekonomik ve Kültürel gelişiminin hızlanması sağlanmıştır. Bu yol sayesinde Mezopotamya'dan gelen ürünler Ege Denizi'nden Avrupa'ya taşınırdı. Anadolu'nun batısında kurulan Lidya'lılar döneminde üne kavuşan bu yol sayesinde Lidya Hükümdarlığı hızlı bir şekilde zenginliğe ulaşmıştır.
I. Darius, bu yolu Efes ile Mezopotamya arasında kuryelerin ulaşımının daha hızı olmasını sağlayarak haberleşmeyi hızlandırmak amacıyla yolun yüzeyini iyileştirerek daha kullanışlı hale getirmiştir. Bu sayede kuryeler yaklaşık 2700 km'lik bu yolu yedi günde tamamlayabiliyorlardı. Konaklama yerleri de bu dönemde yapılmıştır. Bu tarihten sonra bu yola Pers Kral Yolu denilmiştir.