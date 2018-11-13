Hadi 13 Kasım: Lidyalıların başlatıp Perslerin geliştirdiği yol hangisi? 12.30 Hadi ipucu sorusu

KRAL YOLU HAKKINDA

Ticaret yolları, insanların ürettiklerini (baharat, ipek, tuz, dokuma ürünleri, altın vb.) satabilmek için farklı bölgelere taşımada kullandıkları yollardır. Kral Yolu, M.Ö. VII. yüzyılda Lidya Kralı Gigges tarafından yaptırılmıştır. Kral tarafından yaptırıldığı için Kral Yolu adını almıştır. Bu yol, Baharat ve İpek Yolları'nın dışında kullanılan önemli ticaret yoludur. Bu yola ait olarak Diyarbakır'da bulunan bir köprü, günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Toplam uzunluğunun 2700 km civarında olduğu tahmin edilmektedir. Her 25 km'de bir konaklama yerinin bulunduğu söylenmektedir.