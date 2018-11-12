Hadi 12 Kasım: Sadun Boronun evcil hayvanı hangisi? Sadun Boro kimdir? 12.30 Hadi ipucu sorusu

1952'de Ling adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere'den Karayip Adaları'na kadar uzanan ilk açıkdeniz, Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngiliz ile birlikte gerçekleştirdi. O zaman 'Cumhuriyet' gazetesinde tefrika olan bu gezinin anıları 2004'te Bir Hayalin Peşinde adlı eserinde neşredilmiştir.