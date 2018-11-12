Hadi 12 Kasım: Sadun Boronun evcil hayvanı hangisi? Sadun Boro kimdir? 12.30 Hadi ipucu sorusu

Hadi 12 Kasım: Sadun Boro'nun evcil hayvanı hangisi? Sadun Boro kimdir? 12.30 Hadi ipucu sorusu
Sadun Boro'nun evcil hayvanı Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması için ipucu sorusu belli oldu. Yelkeniyle dünya turunu gerçekleştiren ilk Türk denizci olan Sadun Boro, bu turu evcil hayvanı ile gerçekleştirmiştir. Hadi tarafından yayınlanan ipucunda bu evcil hayvanın hangisi olduğu soruldu. Peki, Sadun Boro'nun evcil hayvanı hangisi? Sadun Boro'nun kedisinin ismi nedir? İşte 12 Kasım Hadi ipucu sorusu...
Türk denizciliğinin efsane ismi Sadun Boro mesane kanseri nedeniyle 87 yaşında hayatını kaybetti. Sadun Boro, Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışmasında ipucu sorusu olarak yer aldı. Yapılan açıklamada, Sadun Boro'nun yelkeniyle yaptığı dünya turunda ona eşlik eden evcil hayvanı soruldu. Peki, Sadun Boro'nun evcil hayvanı hangisi? Kedinin ismi nedir? Sadun Boro kimdir? İşte 12 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...
1928 yılında İstanbul'da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçti. Denizcilik hayatına önce sandalla başladı; liseye geçtiği yıllarda ilk yelkenli teknesine sahip oldu.
Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra 1948'de İngiltere'ye giderek Manchester Üniversitesi'nin Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi.
1952'de Ling adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere'den Karayip Adaları'na kadar uzanan ilk açıkdeniz, Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngiliz ile birlikte gerçekleştirdi. O zaman 'Cumhuriyet' gazetesinde tefrika olan bu gezinin anıları 2004'te Bir Hayalin Peşinde adlı eserinde neşredilmiştir.
Bugünkü yelkenlisi 10,5 metre boyunda ve keç armalı Kısmet, 1963'te Salacak'ta Athar Beşpınar'ın atölyesinde kızağa kondu. Hayatta en büyük emeli olan dünya seyahatine 1965'te Alman asıllı eşi Oda Boro ile beraber çıktı. Onlara Kanarya Adaları'nda aldıkları ünlü kedileri Miço eşlik etti.
Boro ailesi 1977-1979 arasında, o zaman sekiz yaşında olan kızları Deniz'le beraber Karayip Adaları'nı, Amerika'nın doğu sahillerini gezdi.
1980'den beri Bodrum'da yaşayan Sadun Boro özellikle Gökova, Göcek gibi güney Ege koylarının korunması için çaba harcamaktadır. Boro, gazete ve dergilere deniz ve doğa sevgisini aşılayan yazılar yazmayı sürdürmektedir.
Teknesi Kısmet, İstanbul/Hasköy'deki eski Haliç tersanesinin olduğu yerde, Rahmi Koç Müzesi'nde görülebilir.